Huntelaar looft Ajax-spits: ‘Een groot talent en een hele goede speler’

Kasper Dolberg ontwikkelde zich sterk in de eerste helft van het eerste seizoen en oogst lof in de voetbalwereld. Ook Klaas-Jan Huntelaar is te spreken over de negentienjarige Deense spits van Ajax, die in 27 wedstrijden 11 keer scoorde en 4 assists gaf.

“Kasper is een groot talent, een heel goede speler. Hij is een echte spits”, zegt Huntelaar in gesprek met De Telegraaf. “Dolberg neemt in het veld de goede beslissingen en gaat daar vol voor. Ik vind dat hij het erg goed doet.”

Het valt niet uit te sluiten dat Huntelaar en Dolberg in de toekomst ploeggenoten zullen worden. De spits van Schalke 04 gaf vrijdag te kennen open te staan voor een terugkeer naar Ajax, maar dat hij daar vooralsnog niet mee bezig is. Pas aan het einde seizoen zal Huntelaar een beslissing nemen inzake zijn toekomst.