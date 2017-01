PSV en Swansea City willen transfer van vijf miljoen euro donderdag afronden

Luciano Narsingh mag zich donderdag wellicht al speler van Swansea City noemen. De vleugelaanvaller van PSV doorliep woensdagavond de medische keuring en die lijkt ondanks een scheurtje in zijn kuit geen problemen te hebben opgeleverd.

Beide clubs hopen de transfer donderdag officieel te maken, meldt het Eindhovens Dagblad. Narsingh beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en dus stond PSV niet onwelwillend tegenover een transfer. Naar verluidt maakt Swansea omstreeks vijf miljoen euro over naar de regerend kampioen van de Eredivisie.

De negentienvoudig Oranje-international stond al langere tijd op de lijst van de Welshe Premier League-club. Door de aanstelling van de nieuwe trainer Paul Clement duurden de onderhandelingen wat langer, maar de oefenmeester heeft inmiddels groen licht gegeven. Narsingh speelt sinds 2012 voor PSV; dit seizoen kwam hij tot vijftien duels, waarvan zes invalbeurten. Naar verluidt wil PSV het vertrek van Narsingh intern opvangen, door Luiz 'Beto' da Silva door te schuiven naar de A-selectie.