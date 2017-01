‘Hij moest twee jaar geleden al komen, in plaats van Real Madrid te kiezen’

Martin Ödegaard koos afgelopen week verrassend voor een uitleenbeurt bij sc Heerenveen. Daniel Berg Hestad, oud-speler van de Friese club, vindt dat zijn landgenoot de juiste keuze heeft gemaakt. De 41-jarige Berg Hestad stelt alleen dat Ödegaard twee jaar geleden al naar Nederland had moeten komen.

“Voor de ontwikkeling is Nederland perfect. Het is belangrijk dat Ödegaard speeltijd krijgt. Hij moet leren om te gaan met de druk”, zegt de oud-middenvelder, die het grootste gedeelte van zijn loopbaan uitkwam voor Molde FK, tegen Rbnett. “Het was logischer geweest als hij naar een van de grote drie clubs in Nederland was gegaan. Hij had er eigenlijk direct heen moeten gaan, in plaats van naar Madrid twee jaar geleden.”

Toen wilde Ajax het Noorse talent naar Nederland halen. Toch begrijpt Berg Hestad dat Ödegaard destijds voor een stap naar Real Madrid koos. “Het is een goede les om te trainen met de beste spelers van de wereld. Ik heb het idee dat hij daar beter van geworden is.”