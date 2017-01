Mathijsen lost clausulekwestie op en verlengt met ‘boegbeeld van de club’

Jordens Peters heeft zijn contract bij Willem II verlengd tot de zomer van 2020. Dat maakt technisch directeur Joris Mathijsen woensdagavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. De aanvoerder lag nog anderhalf jaar vast in Tilburg en wilde naar verluidt een degradatieclausule in zijn contract. Beide partijen waren het daar eerder deze maand nog niet over eens. Volgens het Brabants Dagblad heeft Peters de clausule laten vallen in ruil voor een financiële compensatie.

"Ik ben heel trots op deze contactverlenging. Het spreekt veel waardering uit van de club", vertelt de 29-jarige verdediger, die afgelopen zomer nog sterk in verband werd gebracht met sc Heerenveen. "Van de zomer heeft de club aangegeven graag met mij aan tafel te gaan om mij langer hier te houden. Ik heb daar toen ook positief op gereageerd en ben de gesprekken met open vizier ingegaan."

Mathijsen laat weten dat het akkoord is bereikt op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje. "Jordens is belangrijk voor de club, als aanvoerder in het veld maar ook als boegbeeld van de club Willem II", geeft de oud-voetballer aan. Peters speelt al sinds 2012 voor Willem II, dat hem destijds overnam van FC Den Bosch. Dit seizoen speelde hij veertien competitieduels.