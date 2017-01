Jonge Ajacied hoopt lijn door te trekken: ‘Laat het rustig op me afkomen’

Matthijs de Ligt ontwikkelde zich in de eerste seizoenshelft stormachtig. De zeventienjarige verdediger van Ajax werd doorgeschoven naar de A-selectie en maakte zijn Eredivisiedebuut in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. In 2017 hoopt De Ligt die lijn door te kunnen trekken.

“Het is op voorhand altijd lastig in te schatten hoe een jaar zich gaat ontwikkelen, maar als ik de lijn van 2016 kan doortrekken, zou dat heel mooi zijn. Ik laat het in ieder geval rustig op me afkomen”, zegt de jonge verdediger op de website van Ajax. “Het is heel moeilijk om te zeggen: ik wil er dan én dan staan. Er zijn immers zoveel factoren die dat proces kunnen verstoren.”

De Ajacied kijkt terug op een goed trainingskamp. De Ligt speelde een halve wedstrijd tegen Excelsior (1-3 verlies) en zou daarna nog op de bank zitten in de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Door een lichte hamstringblessure liet hij die wedstrijd aan zich voorbij gaan. De verdediger hoopt zich in de tweede seizoenshelft in de kijker te spelen, maar is zich bewust van de concurrentie. “Ik moet gewoon zo goed mogelijk spelen en er staan als ik de kans krijg. Ook bij Jong Ajax kan ik mezelf laten zien. Ik beschouw dat als een extra kans. Ik wil gewoon goed presteren en mezelf blijven ontwikkelen. Dan komt de beloning uiteindelijk vanzelf.”