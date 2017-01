‘In zijn contract zat een clausule, FC Utrecht was er snel bij’

Wout Brama heeft PEC Zwolle deze transferperiode verlaten voor FC Utrecht. Waar de middenvelder zelf aangaf enige moeite te hebben met zijn overstap, baalt trainer Ron Jans flink van het verlies van de routinier.

Het contract van de dertigjarige middenvelder bij PEC Zwolle liep na dit seizoen af. "In het contract van Wout zat een clausule”, zegt Jans in gesprek met Voetbal International. “FC Utrecht was er snel bij. Ik hoop dat Wout het goed gaat doen in Utrecht, maar voor ons is het wel een verlies."

Zomeraanwinst Danny Holla blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen in Zwolle. "Danny had een soortgelijk contract en dus heeft de club direct doorgepakt”, aldus Jans. “Ik ben blij dat hij het seizoen bij ons af kan maken. Danny heeft bewezen heel belangrijk te zijn voor PEC."