Ajax wil contract doelman verlengen: ‘Ik ben zeer te spreken over zijn groei’

André Onana heeft zich bij Ajax in de eerste seizoenshelft ontpopt tot de onbetwiste eerste doelman. Om die reden willen de Amsterdammers snel om de tafel met de sluitpost om zijn contract te verlengen, zo meldt Voetbal International. Onana heeft bij Ajax nog een verbintenis van anderhalf seizoen.

In eerste instantie werd Tim Krul van Newcastle United gehuurd om de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Jasper Cillessen te worden. Krul had echter nog tijd nodig om fit te worden, waardoor Onana het seizoen in de basis begon. De doelman uit Kameroen verdween daarna echter niet meer uit de basis en keepte tot nu toe twintig wedstrijden, waarin hij tien keer zijn doel schoon hield.

Om die reden zou Ajax het contract van Onana open willen breken. De Amsterdammers willen de doelman deze week nog een aanbieding doen om zijn in 2018 aflopende verbintenis te verlengen. “Hij heeft overtuigd en ik ben dan ook zeker te spreken over zijn groei. Onana is voor ons een betrouwbare doelman. Dat word je niet als je even een wedstrijdje goed speelt, maar moet je over een langere periode aantonen. Dat heeft André gedaan”, zegt trainer Peter Bosz over Onana.