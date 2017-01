Dost neemt Sporting op sleeptouw en staat eerste op topscorerslijst

Bas Dost heeft zondagavond een belangrijke rol voor Sporting Portugal vervuld. De spits nam de doelpunten in de thuiszege op Feirense voor zijn rekening: 2-1. Door de dubbelslag staat Dost op elf treffers in de Liga NOS. Daarmee gaat hij André Silva (FC Porto) en Moussa Maréga (Vitória Guimaraes), met ieder tien goals, voorbij.

Na zeventien minuten spelen had Dost de bal al tweemaal achter Vanailson gewerkt. In de vijfde minuut kon hij simpel binnentikken, na goed voorbereidend werk van Bruno César en Joel Campbell. Twaalf minuten later was Dost het eindstation van een heerlijke pass van Alan Ruiz: 2-0.

Feirense deed na een uur spelen nog iets terug via Platiny, maar kon niet voorkomen dat de drie punten naar os Leoes gingen. Door de overwinning heeft het team van Jorge Jesus nu evenveel punten als nummer drie Sporting Braga. Koploper en stadsgenoot Benfica staat liefst acht punten voor.