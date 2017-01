Debuterende miljoenenaankoop bezorgt Napoli winst met goal in minuut 95

Napoli heeft zaterdag ternauwernood een overwinning kunnen boeken. Het team van Maurizio Sarri zegevierde met minimaal verschil over Sampdoria, dat een kwartier voor tijd nog met 0-1 aan de leiding ging: 2-1. Manolo Gabbiadini en Lorenzo Tonelli verzorgden de doelpunten. Laatstgenoemde maakte zijn officiële debuut voor i Partenopei; de aankoop van tien miljoen euro luisterde zijn eerste duel met de winnende 2-1 op.

Napoli zocht in de eerste helft nadrukkelijk naar een doelpunt, via Dries Mertens en Lorenzo Insigne. Aan de andere kant van het veld mikte Ricky Álvarez de bal op de lat, uit een vrije trap. Na een half uur spelen nam Sampdoria alsnog de leiding. Patrik Schick ontdeed zich van Ivan Strinic en zette voor richting Fabio Qualiagrella. Het was vervolgens echter Elsei Hysaj die het leer achter zijn eigen doelman werkte.

Sampdoria moest na een uur verder met tien man, na een discutabele tweede gele kaart voor Lorenzo Silvestri. De verdediger werd bestraft voor zeer licht contact met José Manuel Reina. In de 77e minuut deed Gabbiadini waar Mertens heel de wedstrijd niet in slaagde: scoren. Na een pass van José Maria Callejón werkte hij van dichtbij de gelijkmaker binnen. Napoli had talloze mogelijkheden op de 2-1, maar het was uiteindelijk Tonelli die in zijn eerste wedstrijd in zes maanden na zijn komst de winnende goal in de 95e minuut maakte.