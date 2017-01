‘Hoeveel pijn het me ook doet, de club lijkt dood’

Het is de afgelopen jaren allesbehalve rustig bij Valencia. De club versleet in 2016 drie trainers en staat momenteel op de zeventiende plaats in LaLiga. Reden genoeg voor voormalig voorzitter Paco Roig om een aantal mensen binnen de club er flink van langs te geven.

Vooral sportief directeur Suso Garcia Pitarch moet het ontgelden. “Hij moet gaan omdat hij dit team verkloot heeft. Garcia Pitarch zegt alleen maar domme dingen en heeft f*cking shitspelers gekocht”, laat Roig er geen misverstand over bestaan tegenover Mundo Deportivo. “Wat heeft hij gedaan om de derde club van Spanje te mogen runnen? Ik ben boos over zoveel leugens.”

In mei 2014 werd Valencia overgenomen door de Singaporese zakenman Peter Lim. Roig vindt dat deze man geen verstand van voetbal heeft. “Waarom moet hij het team meenemen naar Singapore? Weet hij wel iets van voetbal? zegt de oud-voorzitter van Valencia. In december nam trainer Cesare Prandelli al na tien wedstrijden ontslag bij de club. “Valencia is verkloot. Dit is een ramp. Hoeveel pijn het me ook doet, de club lijkt dood.”