‘Het irriteert me, Surinaamse spelers vinden eigen kledinglijn belangrijker’

Henk Fraser timmert de laatste jaren als trainer aan de weg bij ADO Den Haag en Vitesse en krijgt daar veelvuldig te maken met de jongste generatie voetballers. De coach merkt dat de mentaliteit van de spelers anders is dan in de tijd dat hij zelf nog voetbalde en dat strijkt hem geregeld tegen de haren in.

“Willem van Hanegem zei laatst tegen me dat ik ben veranderd: ‘Je was altijd open en eerlijk en gaf altijd je mening. Dat doe je niet meer.’ Maar dat kan ik door mijn positie bij Vitesse niet meer”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Ik durf mijn mening niet zomaar te geven over Surinamers of Marokkanen in Nederland. Ik heb ervoor gekozen dat ik wil slagen als gekleurde trainer en niet om verwikkeld te raken in een discussie waarin ik toch nooit gelijk krijg.”

Dit leidt er weleens toe dat Fraser niet precies durft te zeggen wat hij eigenlijk kwijt wil. Zo wil hij regelmatig ‘scherper’ zijn op zijn mede-Surinaamse Nederlanders: “Nu irriteer ik me soms mateloos. Tegenwoordig vinden Surinaamse voetballers een eigen kledinglijn belangrijker.” Hij denkt echter dat hij als hij verder uitwijdt over dit soort kwesties, dat voor hem alleen maar averechts zal werken.