Cambuur heeft Jupiler League-uitblinker bijna binnen: ‘Wachten op krabbel’

FOX Sports meldde donderdagavond al dat Tarik Tissoudali op weg is naar SC Cambuur en de Friezen hebben zelf ook goede hoop op de komst van de aanvaller. De aanvaller wordt, als alles volgens plan verloopt, voor de rest van het seizoen gehuurd van het Franse Le Havre.

“Alle bedreigingen met regeltjes zijn uit de weg. Het is wachten op de handtekening”, vertelt directeur Gerald van den Belt in gesprek met de Leeuwarder Courant. Tissoudali wordt echter niet meer verwacht op het trainingskamp dat de club in Spanje op gaat slaan: “Hij gaat niet meer mee. Dat is te kort dag.”

De 23-jarige Tissoudali maakte vorig seizoen indruk in het shirt van Telstar en kwam zo in de belangstelling van een aantal Eredivisie-clubs te staan. Hij koos echter voor een overstap naar de Ligue 2, maar is daar nog niet aan spelen toegekomen.