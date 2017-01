Tukker overwint vlieganst voor trainingskamp: ‘Wat pilletjes en valium’

Jelle van der Heyden kampt met vliegangst. Bij het trainingskamp van vorig jaar reisde hij daarom samen met de materiaalmannen in een busje naar Spanje. Dit jaar had hij geen trek in een reis van 24 uur heen én terug. Hij besloot het vliegtuig in te stappen en kwam heelhuids aan in Spanje.

Samen met de rest van de selectie van FC Twente stapte Van der Heyden dinsdag op het vliegtuig. "Met wat pilletjes, wat valium geloof ik, was het dit keer goed te doen. Alleen het opstijgen blijft een ding", zegt Van der Heyden tegenover TC/Tubantia.

De middenvelder kwam de reis goed door en dat was mede te danken aan ploeggenoot Richard Jensen, die naast hem zat tijdens de vlucht. "Richard wil na zijn voetballoopbaan piloot worden, en hij zei onderweg voortdurend dat het goed ging en legde dingen uit." Zondag vliegen Van der Heyden en Twente weer terug naar Nederland.