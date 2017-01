Watford kan Berghuis terug laten keren: ‘Dat is wel een optie, ja’

Watford heeft de mogelijkheid om Steven Berghuis deze maand terug te halen. Feyenoord hoeft echter niet te vrezen voor een tussentijds vertrek van de huurling van Watford. Volgens de buitenspeler zelf gaat het namelijk niet gebeuren. Hij wil met Feyenoord voor de titel spelen.

"Ik weet hetzelfde als al die mensen. Ik heb het ook gelezen, maar ik heb verder niets gehoord van Watford", reageert Berghuis tegenover RTV Rijnmond. In het huurcontract is een optie opgenomen waardoor Watford de rechtsbuiten in januari terug mag halen. "Dat is wel een optie, ja. Maar het is totaal niet aan de orde of ter sprake te gekomen. Ik heb er ook niet over nagedacht."

Berghuis is niet bezig met een terugkeer naar Watford. Hij wil speelminuten maken en kampioen worden met Feyenoord. De aanvaller verwacht dat de spelersgroep compleet blijft deze maand. "We hebben het er niet over en het is totaal geen issue in de groep. We hebben één doel en iedereen wil dat doel bereiken."