Kashia: ‘Vind het niet leuk om te lezen dat ik naar andere clubs word gepraat'

Giorgi Gakhokidze liet dinsdag weten dat Guram Kashia Vitesse moet verlaten, mede omdat de verdediger het naar verluidt op een hoger niveau wil proberen. Volgens de Georgiër is daar niks van waar en blijft hij deze winter in Arnhem, zo zegt hij tegen Omroep Gelderland.

“Ik vind het niet leuk om te lezen dat ik naar andere clubs word gepraat. Ik ga Vitesse namelijk nu niet verlaten”, vertelt Kashia. Via social media kreeg de verdediger veel reacties op de uitspraken van Gakhokidze, die namens Vitesse de Oost-Europese markt in de gaten houdt en zegt ook vaak in contact te staan met Kashia zelf.

“Welke aanvoerder verlaat zijn club nou midden in het seizoen? Ik niet in ieder geval. Het is nu ook belangrijk dat ik er dit seizoen bij blijf”, reageert de verdediger op de uitlatingen van zijn landgenoot. Overigens heeft Kashia wel de droom om ooit naar Spanje te vertrekken. “Ik ben niet op zoek naar een andere club, maar je weet nooit wat er langskomt. Natuurlijk wil je op het hoogste niveau spelen. Het is een droom in dezelfde competitie te spelen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.”