NEC vangt bot bij Feyenoord: ‘Daar wilde de club niet aan meewerken’

NEC heeft een poging ondernomen om Lucas Woudenberg opnieuw van Feyenoord te huren. De linksback begon het seizoen als basisspeler vanwege blessureleed bij Miquel Nelom, maar na de terugkeer van de concurrent is Woudenberg weer naar de bank verdreven.

Volgens de Gelderlander hoopte NEC te profiteren van de situatie. "NEC heeft geprobeerd Woudenberg opnieuw te huren van Feyenoord, maar daaraan wilde de Rotterdamse club niet meewerken", schrijft de regionale krant.

Vorig seizoen kwam Woudenberg op huurbasis tot dertig wedstrijden voor de Nijmegenaren. Hij ontwikkelde zich in rap tempo en kreeg van Giovanni van Bronckhorst de kans bij Feyenoord. Dit seizoen speelde Woudenberg zeven duels in de Eredivisie. Zijn laatste optreden in de competitie dateert van 16 oktober, tégen NEC (1-2 zege).