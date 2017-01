‘Go Ahead doet zaken met Liverpool en haalt lieveling van Klopp binnen’

Go Ahead Eagles trekt alles uit de kast om zich te handhaven in de Eredivisie. De hekkensluiter verwelkomde Arsenal-huurling Daniel Crowley dinsdagochtend op de training, al is zijn komst nog niet officieel afgerond. Volgens de Liverpool Echo staat Go Ahead ook op het punt om middenvelder Pedro Chirivella tijdelijk over te nemen van Liverpool.

De negentienjarige Spanjaard maakte vorig seizoen zijn competitiedebuut in de hoofdmacht van the Reds. Chirivella speelde in mei 2016 de eerste helft mee tegen Swansea City in de Premier League. Daarvoor had de jongeling reeds ervaring opgedaan in bekertoernooien: hij heeft drie optredens in de FA Cup en één duel in de Europa League achter zijn naam staan.

De regionale krant uit Liverpool noemt Chirivella een lieveling van trainer Jürgen Klopp. Naar verluidt is de trainer overtuigd van zijn kwaliteiten, maar vindt Klopp een verhuurperiode het best voor diens ontwikkeling. Het talent miste een deel van dit seizoen door blessureleed en werd deze jaargang nog niet opgenomen in de selectie van het eerste. Wel maakte Chirivella een goede indruk bij het beloftenteam.

Mogelijk is de defensief ingestelde middenvelder de 'balansspeler' die trainer Hans de Koning wil halen. De oefenmeester liet maandagavond weten dat zijn selectie klaar is, mits er drie middenvelders gehaald zouden worden. Crowley is de eerste, Willie Overtoom mag zich bewijzen tijdens een tweede proefperiode en Chirivella lijkt nummer drie. Vorige week maakte Go Ahead de komst van Elvis Manu al bekend.