‘Tottenham-ster moet grote zomeraankoop Real Madrid worden’

Real Madrid gaat komende zomer een poging wagen Dele Alli weg te lokken bij Tottenham Hotspur. De Spaanse grootmacht heeft de Engels international al langer op het oog. In het verleden haalde de Koninklijke Luka Modric en Gareth Bale voor grote bedragen weg uit Londen en is volgens de Daily Mirror nu van plan hetzelfde te doen met Alli.

Real mag door een straf deze transferperiode nog geen spelers aantrekken, maar komende zomer mag de club dat wel. De twintigjarige Alli staat bovenaan het lijstje van de koploper van LaLiga. Naar verwachting zal Real Madrid diep in de buidel moeten tasten om hem weg te halen bij Tottenham. Alli verlengde zijn contract in september nog met zes jaar tot de zomer van 2022.

Volgens de Daily Mirror zal Alli een aanbod van Real Madrid moeilijk kunnen weigeren. Isco wordt mogelijk betrokken in de deal, daar de Engelsen een oogje hebben op de Spaans international.

Alli one of the best in England - Pochettino

