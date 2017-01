Dean krijgt volle laag: ‘Had een belabberde dag, net als zijn grensrechter'

Mike Dean is na afloop van de wedstrijd tussen West Ham United en Manchester United de gebeten hond. De arbiter oogstte onbegrip door binnen een kwartier een goedkope rode kaart toe te kennen aan Sofiane Feghouli. Vervolgens liepen de bezoekers uit naar een 0-2 overwinning, al stond Zlatan Ibrahimovic voorafgaand het tweede doelpunt buitenspel.

Zelfs analist Gary Neville, clubicoon van Manchester United, kan geen enkel begrip opbrengen voor de scheidsrechter. Hij denkt dat Dean aanvankelijk geen rode kaart wilde toekennen, maar zich liet beïnvloeden door de spelers van the Red Devils. "Het vreemde was dat Dean achterom keek, alsof het spel gewoon door zou gaan. Daaraan kon je merken dat hij niet direct nadacht over de tackle. Ik denk dat het kwam door de reactie van Phil Jones en de andere spelers van Manchester United. Beide spelers gingen voor de bal en Jones kwam er slechter uit."

"Misschien gaf zijn reactie de doorslag", speculeert Neville. "Maar ik vond het geen rode kaart. Dean bleef het spel volgen en ik zie niet in waarom je dat zou doen, als je van plan bent om direct een rode kaart te geven. Hij keek naar Jones en ik snap ook niet waarom dat nodig is. Het was een heel slechte beslissing." De voormalig rechtsback vond een tackle van Cheikhou Kouyaté op Henrikh Mkhitaryan in de tweede helft veel ernstiger, maar die kreeg zelfs geen gele kaart. "Ik vond de tackle van Kouyaté een rode kaart waard."

"Hij ging over de bal heen. Dat was veel erger, daar is geen twijfel over mogelijk. Het was een beenbrekende tackle, hij had zijn noppen naar voren. Daarna was het een chaos in het hoofd van Dean. Als je sommige beslissingen zag... hij had een belabberde dag, evenals zijn grensrechter", concludeert Neville bij Sky Sports. Slaven Bilic, de trainer van West Ham, voelt zich ondertussen bestolen. Ook hij komt tot de conclusie dat Feghouli 'nooit een rode kaart' had mogen krijgen: zowel Feghouli als Jones maakte een tackle, zag hij.

"De overtreding was van Jones. Feghouli's voet was niet hoog geheven en het was niet opzettelijk", ordeelt de oefenmeester. "Het was een cruciale beslissing die ons de das om deed. Het veranderde de wedstrijd en dat was volledig oneerlijk. Phil maakte gretig gebruik van het moment, maar dat kun je hem niet kwalijk nemen. Misschien deed hij dat wel omdat hij degene was die er gevaarlijk in ging en probeerde hij zijn hachje te redden", aldus Bilic, die dertiende staat met zijn ploeg.