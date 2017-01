Liverpool laat dure punten liggen in strijd om landstitel

Liverpool heeft maandagmiddag een duur gelijkspel geboekt. In een speelronde waarin Chelsea het opneemt tegen Tottenham Hotspur kwamen the Reds niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Sunderland, dat door twee benutte penalty’s van Jermain Defoe een punt pakte. West Bromwich Albion kwam tegen Hull City knap terug van een achterstand en houdt de achtste plaats stevig in handen.

Sunderland - Liverpool 2-2

De bezoekers begonnen sterk aan de wedstrijd en Georginio Wijnaldum dwong Vito Mannone na acht minuten spelen al met een goed schot tot een redding. Liverpool drukte daarna door en Daniel Sturridge stond na een kleine twintig minuten spelen op de goede plek om een schot van Dejan Lovren met het hoofd van richting te veranderen en Mannone zo kansloos te laten. De ploeg van Jürgen Klopp kon echter niet lang van deze voorsprong genieten, aangezien het ruim vijf minuten later alweer gelijk stond.

Didier Ndong werd door Ragnar Klavan onderuit gelopen in het strafschopgebied en Defoe schoot de penalty voorbij Simon Mignolet. Liverpool mocht van geluk spreken dat de Engelsman vlak daarna zijn doelpuntenaantal niet verdubbelde toen hij opeens opdook voor Mignolet, die nog net in kon grijpen. The Reds slaagden er na rust niet in om het initiatief weer te herpakken en mochten na tien minuten niet klagen dat zij geen tweede penalty tegen kregen. Emre Can kreeg de bal in de zestien meter tegen de arm, maar scheidsrechter Anthony Taylor zag er geen strafschop in.

Met nog twintig minuten te gaan begon de tijd te dringen voor Liverpool en Adam Lallana stelde Sturridge met de hak bijna in staat om te scoren. Mannone kon nog net redding brengen, maar moest bij de daaropvolgende corner het antwoord schuldig blijven. Papy Djilobodji kopte de bal door, waarna Mané precies op de goede plek stond om de 1-2 binnen te prikken. Met nog vijf minuten te gaan groeide de Senegalees toch nog uit tot de schlemiel. Defoe schoot na een handsbal van de aanvaller zijn tweede penalty van de wedstrijd binnen.

West Bromwich Albion - Hull City 3-1

Hull City kan de punten goed gebruiken en begon dankzij een vroege treffer van Robert Snodgrass dan ook niet onaardig aan de wedstrijd. In de tweede helft ging het echter al snel mis voor the Tigers en Chris Brunt kopte West Brom na vier minuten spelen al langszij. Gareth McAuley zette de thuisploeg met nog een kleine twintig minuten te gaan met het hoofd op voorsprong en James Morrison besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd. Hij stond op de goede plek om uit de rebound de 3-1 binnen te schieten.