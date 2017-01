Witsel erkent miljoenentransfer: ‘Dit kon ik niet afwijzen’

Het wachten is nog op witte rook, maar Axel Witsel vervolgt zijn loopbaan een dezer dagen in China. De middenvelder van Zenit Sint-Petersburg leek aanvankelijk op weg naar Shanghai SIPG, waar oude bekenden als André Villas-Boas en Hulk op de loonlijst staan, maar de keuze lijkt toch op Tianjin Quanjian te zijn gevallen.

Bij Tianjian Quanjian ligt een contract voor drie jaar klaar, à achttien miljoen euro per twaalf maanden. Zodoende grijpt Juventus opnieuw naast de komst van de Belg, na twee eerdere mislukte pogingen van Turijnse kant. "Het was een moeilijke beslissing. Aan de ene kant was er een geweldig team en een geweldige club als Juventus", erkent Witsel in gesprek met Tuttosport.

"Maar aan de andere kant was er een aanbieding die ik niet kon afwijzen, eentje voor de toekomst. De directie van Juventus heeft zich altijd keurig gedragen en ik kan ze alleen maar dankbaar zijn. Ik zal juichen voor Juventus en ik hoop dat ze de Champions League winnen. En wie weet zullen onze wegen zich in de toekomst eindelijk kruisen."