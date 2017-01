Ibrahimovic haalt zijn gram: ‘Ik heb ze hun ballen laten opeten, zoals altijd’

Zlatan Ibrahimovic is weliswaar al 35 jaar, maar voorlopig behoort hij nog tot de meest trefzekere voetballers van de planeet. De aanvaller van Manchester United sloot het afgelopen kalenderjaar met liefst vijftig doelpunten af en dat was er slechts één minder dan Lionel Messi. Met elf doelpunten in zijn laatste elf officiële wedstrijden laat de Zweed de sceptici zien dat leeftijd slechts een getal is.

Kritische voetbalkenners vroegen zich af of Ibrahimovic zou slagen in een zware competitie als de Premier League, op 35-jarige leeftijd. "Kritiek geeft mij enorm veel energie", zo verzekert de ex-speler van onder meer Ajax. "Ik ging naar de Premier League en iedereen dacht het mij niet zou lukken. Nou, ik heb ze zoals altijd hun ballen laten opeten." In totaal was de Zweed goed voor 17 goals in 27 officiële wedstrijden.

"Het geeft me heel veel energie. Ze krijgen betaald om shit te praten en ik krijg betaald om met mijn voeten te spelen. Dat is de manier waarop ik geniet. Ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Bij Paris Saint-Germain was het geweldig en mijn eerste zes maanden bij Manchester United waren meer dan geweldig", zo verzekert de Zweed op de dag dat Manchester United bij West Ham United op bezoek gaat.

"Ik ben supergelukkig en ik voel me goed. Ik weet niet hoeveel jaar ik nog kan meedraaien, maar ik geniet van het voetbal. Elk jaar werd ik door Manchester United opgebeld, omdat het niet goed ging. Daarom wilde ik pas komen op het moment dat iedereen dacht dat mijn carrière voorbij was."