Dolberg kijkt in de spiegel: ‘In de A1 viel het de trainers en spelers ook op’

Ajax-spits Kasper Dolberg is iemand van weinig woorden. De introverte Deense aanvaller laat liever zijn voeten spreken. Zijn rustige karakter is niet alleen zijn kracht, maar kan ook een valkuil zijn. In gesprek met de NOS laat de Ajacied weten dat zijn karakter hem niet in de weg zit.

“Als het moet, kom ik voor mezelf op”, vertelt Dolberg. “Ik ga niet snel in discussie, maar als ik iets wil zeggen, doe ik dat. Als iemand kritiek heeft, denk ik daarover na en probeer ik te doen wat ik moet doen. Ik weet zelf het beste wat goed voor mij is.” De negentienjarige spits neemt van trainers en zijn ploeggenoten eerder iets aan dan van de buitenwacht. “Ik weet wanneer ik moet luisteren en wanneer ik het moet laten begaan.”

Waar Dolberg zich als zeventienjarige rustige jongen bij de jeugdopleiding van Ajax voegde, kreeg hij te maken met ploeggenoten die een stuk mondiger waren. “Natuurlijk was het een beetje moeilijk in het begin. In de A1 viel het de trainers en spelers ook op dat ik niet veel zeg. Dat zeiden ze dan ook tegen me. Ze hadden gelijk. Ik haalde mijn schouders op. Nu accepteren ze me. Ze respecteren wie ik ben en weten dat ik niet schreeuw. Ik voel me goed.”