‘Frusterend dat Zlatan niet op evenveel doelpunten als Messi mag komen’

José Mourinho vindt het jammer dat Zlatan Ibrahimovic in de competitiewedstrijd tussen Manchester United en Middlesbrough (2-1) niet op het scorebord verscheen. De aanvaller maakte weliswaar een doelpunt, maar scheidsrechter Lee Mason was van mening dat het gevaarlijk spel was. Ibrahimovic zette hoog in de lucht zijn voet tegen de bal, en daarmee het leer in het net, en botste pas daarna tegen Victor Valdés. De doelman moest behandeld worden door de medische staf van Boro.

De omstreden beslissing van Mason zorgde ervoor dat Ibrahimovic het kalenderjaar met vijftig doelpunten heeft afgesloten, één minder dan Lionel Messi. "Lee Mason zal natuurlijk heel teleurgesteld zijn", zo verzekerde Mourinho na afloop. "Hij weet dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen. Anders zouden Messi én Zlatan het jaar als topscorer hebben afgesloten. Het is zeer frustrerend dat Zlatan daardoor niet op evenveel doelpunten als een geweldige speler als Messi mag komen."

Voormalig scheidsrechter Howard Webb maakte op televisie al duidelijk dat het 'een krankzinnige beslissing' van Mason was. "Zlatan is nou eenmaal een atleet. Ja, hij gaat in de lucht met zijn voet naar de bal, maar de keeper is minimaal twee meter van hem verwijderd. Het was geen gevaarlijk spel, het had een doelpunt moeten zijn." Ibrahimovic zelf had na afloop een kort maar krachtig oordeel. "Het was een doelpunt, dat lijdt geen twijfel", zo benadrukte de Zweed.