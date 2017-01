Wijnaldum geniet: ‘Op jonge leeftijd heb ik daar heel veel op geoefend’

Georginio Wijnaldum groeide zaterdag in de laatste Premier League-wedstrijd van 2016 uit tot matchwinner. De middenvelder zorgde met een rake kopbal in de achtste minuut voor de winnende treffer in de topper tussen Liverpool en Manchester City: 1-0. Na een heerlijke pass van Adam Lallana knikte de Nederlander het leer langs Claudio Bravo.

"Het was een goede goal en een goede voorzet van Lallana", zo vertelde Wijnaldum na de wedstrijd op Anfield. "Ik stond op de juiste plek om raak te koppen. Net als Alan Shearer? Hij scoorde veel met zijn hoofd, maar dat kan ik ook. Mensen denken dat ik niet kan koppen, omdat ik niet heel groot ben. Op jonge leeftijd heb ik daar echter heel veel op geoefend."

Wijnaldum voelt zich op zijn gemak bij Liverpool, dat nu steviger op de tweede plaats staat. De voorsprong op Manchester City bedraagt vier punten en de achterstand op koploper Chelsea blijft zes punten. "Mijn teamgenoten zorgen ervoor dat ik me hier thuisvoel. Het was makkelijk om mezelf aan te passen. De club heeft me bij allerlei dingen geholpen, waardoor ik mij op het voetbal kon concentreren."