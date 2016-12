Stam niet naar zoekende Premier League-club: ‘Niemand hoeft ongerust te zijn’

Jaap Stam gaat volgens technisch directeur Brian Tevreden van Reading niet naar Swansea City. De oud-topverdediger geldt volgens De Telegraaf als kandidaat om Bob Bradley op te volgen, die deze week werd ontslagen. Reading is echter niet van plan om Stam te laten gaan.

"Hij gaat nergens heen", belooft Tevreden donderdag in gesprek met GetReading. "Ik heb Jaap hierheen gehaald met een plan. We zijn begonnen met het werken aan een project en dat gaat goed, dus het zou onlogisch zijn om na zes maanden te vertrekken, laat staan naar een club die tegen degradatie vecht. Als een club zich na het seizoen meldt, kan een vertrek logischer zijn. Maar nu gaat hij niet. Niemand hoeft ongerust te zijn."

Voormalig rechtsback Mario Melchiot, in het Nederlands elftal ploeggenoot van Stam, denkt dat de Rots van Kampen er inderdaad goed aan doet om in de Championship te blijven. "Jaap is een uitstekende kandidaat voor Swansea. Hij is een goede trainer met een goede filosofie en ik ben erg onder de indruk van zijn werk bij Reading. Maar voor Jaap is het ook belangrijk onder wie hij werkt", benadrukt hij. "Brian Tevreden, iemand die ik heel goed ken, is technisch directeur bij Reading. Daar werkt Jaap heel nauw mee. Ze verdienen allebei heel veel krediet voor het team dat ze hebben opgebouwd."

De samenwerking tussen Tevreden en Stam verloopt heel soepel, merkt Melchiot op. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax en Chelsea heeft Stam de kwaliteiten om ook succesvol zijn in de Premier League. "Maar het is makkelijker om ergens te werken waar je echt wilt zijn, en ik weet dat Jaap dolgraag naar Reading wilde, dan een baan te accepteren omdat je trainer wilt zijn. Als je gelukkig bent op je werk, zorg je voor een heel andere energie. Ik hoop dat hij het goed blijft doen. Ik stel hem als persoon op prijs en het was een eer om met een speler als hij te spelen."