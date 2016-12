Verhuurde Feyenoorder gaat voor kans: ‘Laten zien dat ik de beste ben’

Warner Hahn heeft bij Excelsior geen garantie op speeltijd, maar is erop gebrand om eerste keeper te worden. De 24-jarige doelman wordt in de tweede seizoenshelft door Feyenoord gestald op Woudestein, waar hij de concurrentie aangaat met Tom Muyters. Bij Feyenoord was Hahn overbodig geworden door de naderende rentree van Kenneth Vermeer.

Woensdag trainde Hahn voor het eerst mee met zijn nieuwe club. "Garanties om te spelen heb je nooit, maar ze hebben mij niet voor niets gehaald", vertelt hij aan RTV Rijnmond. "Het enige wat ik kan doen is mijn best. Ook zal ik moeten laten zien dat ik de beste keeper binnen de selectie ben, maar dat komt wel goed."

"Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar Excelsior is FC Dordrecht in het groot. Iedereen is heel vriendelijk en met elkaar bezig. Het voelt als een kleine familie", zegt de voormalig keeper van Dordrecht. Hahn, die dit kalenderjaar langdurig aan de kant stond met een knieblessure, vertelt niet rouwig te zijn om het feit dat trainer Mitchell van der Gaag een korte vakantie had ingepland. "Laat mij maar lekker trainen en spelen, dan ben ik heel gelukkig."