Galatasaray slaat rood uit in bekerdebacle tegen 2. Lig-club

In de groepsfase van het Turkse bekertoernooi heeft Galatasaray het uitermate lastig en woensdagavond sloeg de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink een compleet modderfiguur. Tuzlaspor, de nummer veertien van het derde niveau van Turkije, was in eigen huis met 3-2 te sterk voor de voetbalgrootmacht. Galatasaray zag twee keer rood.

Voor Galatasaray, met Nigel de Jong in de basis en Wesley Sneijder op de reservebank, leek er aanvankelijk niet veel aan de hand. Aurélien Chedjou kopte op slag van rust steenhard binnen voor de voorsprong voor de bezoekers. Na de pauze ging het echter helemaal mis.

Arif Sahin liet de gelijkmaker aantekenen en Tuncay Findikci produceerde de 2-1. Chedjou kreeg vervolgens een rode kaart, Ozan Papaker maakte er zelfs 3-1 van en niet veel later moest Galatasaray zelfs met negen man verder. Ook Yasin Öztekin kreeg rood (twee keer geel). Cim Bom leek compleet kansloos, maar kwam via Martin Linnes terug tot 3-2 en ook Dogan Ates van Tuzlaspor kreeg rood. Met negen tegen tien kon Galatasaray echter niet meer op gelijke hoogte komen.