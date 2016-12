Wenger: ‘Of ik Karsdorp ken? Ja, het is zeker een goede voetballer’

Rick Karsdorp werd de afgelopen maanden aan tal van clubs gelinkt. De rechterverdediger van Feyenoord zou ook in beeld zijn bij Arsenal, maar dat weerlegt Arsène Wenger voorlopig. De oefenmeester vindt Karsdorp hoe dan ook 'een goede speler'.

Wenger kreeg in gesprek met Ziggo Sport de vraag of Karsdorp in beeld is. "Nee, op dit moment zoeken we geen verdedigers", repliceerde de Fransman. "Je informatie klopt niet helemaal. Of ik hem ken? Ja, het is zeker een goede speler."

"Maar wij bevinden ons nu niet op de transfermarkt. We zijn meer gefocust op het winnen van de volgende wedstrijd." Karsdorp, 21 jaar en van origine een aanvallende middenvelder, maakte in augustus 2014 zijn officiële debuut in het hoogste keurkorps van Feyenoord. De teller van de inmiddels tweevoudig Oranje-international staat nu op 87 officiële duels.