Blind slaat na vijftien maanden toe: ‘Het was een goed doelpunt’

Daley Blind maakte maandag na vijftien maanden weer eens een doelpunt in de Premier League. De Nederlander opende de score tegen Sunderland (3-1) op aangeven van Zlatan Ibrahimovic. Blind is blij met zijn doelpunt, dat volgens hem op een belangrijk moment viel.

"Ik zag de ruimte, besloot om ernaar toe te sprinten en kreeg de bal van Zlatan Ibrahimovic. Ik hoefde 'm maar één keer te raken. Het was een goed doelpunt", blikt de linksback terug in de Engelse media. "Het was belangrijk om vlak voor rust te scoren, om met vertrouwen aan de tweede helft te beginnen."

United boekte de vierde overwinning op rij in de Premier League en de vijfde zege in alle competities. "Dat is een mooie reeks", stelt Blind. The Red Devils sluiten het kalenderjaar op oudjaarsdag af met een thuiswedstrijd tegen Middlesbrough. Op dit moment staat United zesde, met hetzelfde puntenaantal als nummer vijf Tottenham Hotspur. Die ploeg heeft nog een duel tegoed.