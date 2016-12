Mourinho zet deur wagenwijd open voor Ferguson: ‘Hij is meer dan welkom’

Sir Alex Ferguson vertrok in 2013 als manager bij Manchester United, waar sinds afgelopen zomer José Mourinho de scepter zwaait. Toen David Moyes en later Louis van Gaal manager van the Red Devils waren, was Ferguson louter op de tribunes te zien om zijn club te volgen. Mourinho betrekt Ferguson meer dan zijn voorgangers en laat hem zelfs meelopen op het trainingscomplex.

“Hij was niet teruggekeerd sinds zijn vertrek, maar ik heb hem teruggehaald zodat hij zijn oude collega’s weer kon zien, de mensen waar hij zo lang mee heeft gewerkt. Hij mag van mij ook de trainingen zien”, vertelt Mourinho in United We Stand fanzine. “Ik wil dat de spelers de big man zien. Daarnaast wilde ik even samen met hem zijn om te lunchen.”

"Ik respecteer het verleden en ik weet dat hij van de club houdt. We hebben een goede band en dit is zijn huis. Als hij wil komen, in de kleedkamer of wil zien hoe de jongens trainen, dan weet hij dat hij meer dan welkom is”, aldus Mourinho.