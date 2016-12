Higuaín roemt ploeggenoot: ‘Hij is te vergelijken met Messi’

Gonzalo Higuaín is sinds afgelopen zomer een van de duurste voetballers aller tijden. Juventus maakte negentig miljoen euro over naar Napoli om de Argentijns international in te lijven. In Turijn speelt Pipita samen in de voorhoede met landgenoot Paulo Dybala, een speler van wie Higuaín diep onder de indruk is en een grote toekomst voorspelt.

“Dybala is te vergelijken met Lionel Messi, dat laat hij iedere dag zien", zegt Higuaín tegenover Marca. "Paulo is pas 23 jaar oud en kan nog veel meer dan hij tot nu toe heeft laten zien. Hij heeft alles in zich om uit te groeien tot een speler van wereldklasse, dat heeft hij zelf in de hand. Mentaal moet hij sterk zijn. Als je zo snel als hem op topniveau zit, dan is het moeilijk om dat niveau lang vast te houden. Je moet in balans zien te blijven en je niet van je stuk laten brengen door kritiek.”

De 29-jarige Higuaín hoopt met al zijn ervaring van waarde te kunnen zijn voor de veel jongere Dybala, zoals hij dat zelfs als jonge speler meemaakte bij Real Madrid. “Ik werd zelf groot met ploeggenoten als Raúl, Van Nistelrooy en Robert Carlos, spelers die mij veel hebben geholpen.”