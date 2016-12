Luis Enrique hekelt 'iCloud': 'Hij zal veel gaan scoren voor Barcelona'

Paco Alcácer maakte afgelopen zomer voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van Valencia naar Barcelona. De aanvaller heeft een moeilijk eerste half jaar in Catalonië achter de rug. De 23-jarige Alcácer had niet alleen Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez voor zich, maar had ook zeer veel moeite om het net te vinden.

Alcácer maakte pas afgelopen week, in het bekerduel met Hércules (7-0), zijn eerste goal voor Barcelona. In de tien voorgaande duels vond hij niet het net. "Paco is een aparte zaak. Van begin af aan werd de druk op zijn schouders verhoogd en werd bekeken of ze hem nerveus konden krijgen", zo is Luis Enrique van mening.

Al snel zag Luis Enrique dat de buitenwereld zijn geduld met Alcácer verloor. "In zijn eerste wedstrijden had hij enkele geweldige pogingen op doel, maar zonder resultaat. Vanaf dat moment is het begonnen. Ik noem het 'iCloud', datgene waar we in leven en wat om ons heen draait. Altijd en overal."

Luis Enrique had de afgelopen maanden in psychologisch opzicht veel werk te verrichten. "Ik heb hem de voorbije periode op het hart moeten drukken dat hij het scoren in zich heeft. Ik zie hem elke dag trainen en ik weet dat hij veel voor ons zal gaan scoren. Ik weet niet wanneer, maar het zal gebeuren. Tot die tijd moet hij in alle rust kunnen trainen en strijden om speeltijd."