PSV’er droomt van buitenland: ‘Die stap zit altijd in je achterhoofd’

Joshua Brenet zette afgelopen woensdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2020 en lijkt voorlopig dus nog wel even bij PSV te blijven. De multifunctionele verdediger ziet de club uit Eindhoven echter niet als zijn eindstation.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal vertelt in een interview met Omroep Brabant dat hij heeft bijgetekend omdat hij ‘stappen’ wil maken. Hij hoopt zich op die manier verder te ontwikkelen om uiteindelijk eens in het buitenland te spelen.

Zo’n transfer zit volgens Brenet ‘altijd in je achterhoofd’: “PSV is niet de laatste stap die je wilt maken. Je doet je uiterste best om een stap naar het buitenland te maken, maar daar denk ik nu totaal niet aan.” Brenet speelde tot dusverre 105 wedstrijden voor de Brabanders.