De Bruyne leert Guardiola Premier League kennen: ‘Soms moet het wel’

De speelstijl die Josep Guardiola er bij Manchester City probeert in te slijpen komt in de Premier League nog niet helemaal uit de verf. Kevin De Bruyne is van mening dat the Citizens in sommige wedstrijden moeten afstappen van de door Guardiola ingevoerde speelstijl en dat de overwinningen soms op een lelijke manier over de streep getrokken moeten worden.

Guardiola kende grote successen bij Barcelona en Bayern München met een aantrekkelijke speelstijl, die hij ook bij City hoopt in te voeren. Van harte gaat dat nog niet. “Wat Pep het meeste heeft verrast is hoe veel teams nog steeds alleen maar de lange bal hanteren”, zegt De Bruyne volgens The Sun. “Hij denkt nog steeds dat tegenstanders voetbal proberen te spelen omdat ze dat ook tegen andere teams doen. Tegen ons is dat niet zo. Hij steekt zo veel tijd en energie in het vinden van ruimtes en dan eindigt het vaak doordat wij hem zeggen dat de tegenstander alleen maar de lange bal speelt.”

De Bruyne en zijn ploeggenoten besluiten soms binnen het veld dat het anders moet. “Het is niet altijd mooi om naar te kijken omdat het niet onze stijl is, maar soms hebben we geen keus.”