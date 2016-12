‘Dat laat zien dat VfL Wolfsburg veel vertrouwen heeft in Bazoer’

Bij Ajax kwam Riechedly Bazoer niet meer in aanmerking voor een basisplaats, maar de Europese topclubs stonden in de rij de middenvelder aan te trekken. Bazoer koos voor VfL Wolfsburg en daar is men maar wat blij met de komst van het talent. Jeffrey Bruma kijkt uit naar het samenspel met zijn landgenoot.

“Ik denk dat we Riechedly goed kunnen gebruiken”, begint Bruma in gesprek met De Telegraaf. “Hij is een goede speler met veel energie en ook een goede jongen. Het is belangrijk, dat er nieuwe jongens bijkomen, ook voor de concurrentie in de selectie.”

Bruma zegt dat hij Bazoer onlangs voor het eerst heeft gesproken over de overgang. “We kennen elkaar al een beetje van Oranje. VfL Wolfsburg betaalt veel geld voor hem. Dat laat zien dat ze veel vertrouwen in hem hebben.”