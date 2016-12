PSV breekt contract open: ‘Een mooie beloning’

Joshua Brenet blijft langer PSV’er. De verdediger heeft zijn aflopende contract met drie seizoenen verlengd en ligt nu tot de zomer van 2020 vast in het Philips Stadion. De back speelde tot dusverre 105 wedstrijden in het eerste elftal van PSV.

De contractverlenging komt niet echt als een verrassing, want technisch manager Marcel Brands liet in september al weten dat hij in ieder geval de optie in de arbeidsovereenkomst van Brenet wilde lichten. In dat geval zou de tweevoudig international van Oranje tot medio 2018 vast komen te liggen in Eindhoven, maar de samenwerking is nu dus nog met twee extra jaren opgerekt.

“Ik vind het een mooie beloning en kies er heel bewust voor hier te blijven. Ik ben nog niet klaar in de Eredivisie en vooral ook nog niet bij PSV. Ik ben hier op m’n plek, hier kan ik me verder ontwikkelen”, aldus Brenet op de officiële website van zijn werkgever.