Update: Go Ahead Eagles heeft negentienjarig Arsenal-talent bijna binnen

Go Ahead Eagles probeert om Daniel Crowley voor de rest van dit seizoen te huren. De negentienjarige middenvelder van Arsenal is sinds vorige week op proef in Deventer en laat een goede indruk achter. Andries Jonker, het hoofd jeugdopleiding van Arsenal, heeft Crowley aanbevolen bij de Deventer club.

"Soms kunnen er gekke dingen gebeuren als geld ter sprake komt, maar dat verwacht ik in dit geval niet”, verklaart technisch manager Dennis Bekking in gesprek met de Stentor. "Andries Jonker weet wat er in Nederland betaald wordt." Het is de bedoeling dat Crowley deze week nog mee traint in Deventer en dat hij terugkeert na zijn kerstvakantie.

Crowley startte in de jeugd van Aston Villa en maakte in 2013 de overstap naar Arsenal, waar hij een jaar later een professioneel contract ondertekende. Hij liet in zijn eerste twee jaar bij Arsenal Onder-18 en Arsenal Onder-21 een goede indruk achter en mocht medio 2015 met de A-selectie van Arsène Wenger mee op tournee naar Singapore.

Speeltijd in de hoofdmacht was echter niet weggelegd voor Crowley, die vorig seizoen aan Barnsley werd uitgeleend. Bij Oxford United zou de middenvelder aanvankelijk een complete voetbaljaargang blijven, maar na elf duels en drie goals maakte de club een voortijdig einde aan de samenwerking.

Daniel Crowley gaat volgens de Stentor aan de slag bij Go Ahead Eagles. De negentienjarige middenvelder van Arsenal wordt de rest van het seizoen gehuurd, mits de laatste voorwaarden in de huurovereenkomst door beide clubs zijn goedgekeurd en de medische keuring geen problemen oplevert. In dat geval meldt Crowley zich op 2 januari op het trainingsveld in Deventer.