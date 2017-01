Update: PSV praat achter gesloten deuren over topsalarissen

Het NRC pakte dinsdag uit met het bericht dat PSV sommige spelers meer betaalt dan één miljoen euro op jaarbasis en dat men daarmee een belofte aan de gemeente uit 2011 niet is nagekomen. Wethouder Staf Depla reageerde echter door te zeggen dat PSV de afspraken wel degelijk nakomt en ook volgens voormalig directeur Tiny Sanders is er weinig aan de hand.

De ex-topman van de Eindhovenaren vertelt aan het Eindhovens Dagblad dat het salarisplafond over basissalarissen gaat en dat de vergoedingen door bonussen en premies dus gewoon mochten blijven oplopen. “Bovendien is de voetballerij een specifieke wereld, waarbij spelers bij het ondertekenen van een contract vaak tekengeld krijgen. Ook dat hoorde er niet bij”, aldus Sanders, die met PSV een ‘uitzondering’ maakte voor ‘exceptioneel goede spelers’.

Andrés Guardado is zo’n speler, want de middenvelder uit Mexico krijgt naar verluidt 1,37 miljoen euro en door bonussen en tekengeld zou hij op ruim 1,7 miljoen kunnen uitkomen. Dat is dus een beduidend hoger salaris dan één miljoen op jaarbasis. “Dat is een zeer ervaren voetballer die meer dan honderd interlands voor Mexico speelde en die je wellicht anders gewoon niet krijgt”, besluit Sanders.

Update 27 januari 08.45 uur - PSV praat achter gesloten deuren over topsalarissen

Het NRC pakte in december uit met het bericht dat PSV sommige spelers meer betaalt dan één miljoen euro op jaarbasis en dat men daarmee een belofte aan de gemeente uit 2011 niet is nagekomen. De gemeente gaat hierover in debat, maar doet dat op verzoek van PSV achter gesloten deuren. “Ik heb gezegd dat we dan wel afspraken maken over wat we na afloop wel en niet naar buiten brengen”, aldus Rik Thijs, fractievoorzitter, van GroenLinks, in gesprek met het Eindhovens Dagblad.