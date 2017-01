Update: Go Ahead Eagles heeft twijfels en biedt Overtoom geen contract aan

Willie Overtoom sluit zich vanaf dinsdag aan bij de selectie van Go Ahead Eagles, zo hebben de Deventenaren via de officiële kanalen bekend gemaakt. De middenvelder zal deze week meetrainen met de selectie van Hans de Koning in de hoop zo een contract in de wacht te slepen.

Overtoom genoot zijn jeugdopleiding bij AZ, dat hem ook tijdelijk verhuurde aan Telstar. In het shirt van Heracles Almelo groeide de drievoudig Kameroens international uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie en werd hij door AZ weer terug naar Alkmaar gehaald.

Zijn terugkeer naar de Zaanstreek verliep echter niet zoals gehoopt en Overtoom kwam in een seizoen tijd slechts tot zeventien optredens. Hij vertrok in de zomer van 2014 naar Zulte Waregem, dat hem een half jaar later transfervrij weer liet gaan. Na een periode bij het Qaterese Al-Shamal zit de aanvallende middenvelder sinds afgelopen zomer zonder club.

Update 13 december 13.11 uur - Overtoom meldt zich bij Eredivisionist: ‘Ik wil graag weer voetballen’

Willie Overtoom meldde zich dinsdag op het trainingsveld van Go Ahead Eagles. De ex-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ krijgt de kans een contract in de wacht te slepen. “Ik wil graag weer voetballen en ik wil deze club graag helpen om in de Eredivisie te blijven”, legt Overtoom uit aan de Stentor.

Update 7 januari 21.12 uur - Go Ahead Eagles heeft twijfels en biedt Overtoom geen contract aan

Go Ahead Eagles ziet geen heil in een verdere samenwerking met Willie Overtoom, die twee wekenlang op proef was. De Deventer club is niet overtuigd van de fysieke gesteldheid van de dertigjarige middenvelder, die zonder club zit. "Er lopen nog wat dingen dus daar ga ik nu naar kijken", zo laat Overtoom aan de Stentor weten.