‘Zonder Overmars hadden Feyenoord, PSV en Antwerp geen CL gespeeld’

Woensdag, 20 september 2023 om 11:20

Sjoerd Mossou schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de gevolgen van de beruchte dickpic van Marc Overmars tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn in het Nederlandse voetbal. De columnist stelt dat zonder de beruchte foto van de toenmalig directeur voetbalzaken van Ajax dit seizoen geen Champions League-voetbal was weggelegd voor Feyenoord, PSV en Royal Antwerp FC. "Sowieso niet alle drie."

PSV, Feyenoord en AZ lagen op apegapen, stelt Mossou. Stilaan wanhopig over de almaar groter groeiende kloof. "Trots maakte Ajax zich op voor de achtste finale van de Champions League, na een magistrale groepsfase met zes overwinningen op een rij. Het ‘Wij zijn Ajax wij zijn de beste’ was allang geen semi-ironisch geuzenlied meer. Het was precies zoals het was. De Eredivisie begon stilaan te klein te worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sindsdien is er veel veranderd. "Zonder de piemel van Marc Overmars was Maurice Steijn nooit trainer van Ajax geworden, zelfs niet bijna. Sven Mislintat was gewoon een ‘duistere dealtjesmaker’ geweest in de krochten van de Bundesliga. Ajax had geen honderden miljoenen over de balk gesmeten in twee desastreuze transferzomers. Feyenoord, PSV en Royal Antwerp hadden deze week geen Champions League gespeeld, sowieso niet alle drie."

Tot slot pleit Mossou gekscherend voor een prominente plek voor de bewuste dickpic van Overmars, die overigens nooit uitlekte. "Als er ooit weer een nieuw Nationaal Voetbalmuseum komt, dan mag de dickpic niet ontbreken, bij voorkeur in een geblurde variant. De piemel van Marc Overmars is een onmisbaar sleutelstuk geworden in de Canon van het Nederlandse Voetbal, ongeveer ter hoogte van de paal van Rensenbrink."