Ziyech onthult waarop terugkeer naar Ajax klapte: ‘Dan houdt het op’

Vrijdag, 1 december 2023 om 10:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

Hakim Ziyech had vorig jaar zomer de intentie om terug te keren bij Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De aanvaller annex middenvelder zat op een dood spoor bij Chelsea en kon herenigd worden met Alfred Schreuder, maar Ajax voelde niets voor een definitieve overname.

De geruchten rond Ziyech brachten hem vorig jaar zomer in verband met tal van clubs. Ajax leek serieus in de race, net als Paris Saint-Germain. De transfer naar de Franse grootmacht werd op het laatste moment afgeblazen, en dus bleef Ziyech bij Chelsea.

"Pff, Chelsea, daar kunnen we het heel lang over hebben", vertelt Ziyech. "Maar de conclusie is dat het niet is gelopen zoals we hadden gehoopt. Het was een periode vol trainerswisselingen, gezeur met de clubleiding, een vertrek naar Paris Saint-Germain dat op het laatste moment toch niet doorging en voetballend viel het tegen."

Voor Ziyech was het trekken aan een dood paard bij Chelsea. "We hadden daar wel drie elftallen met topspelers. Op een gegeven moment is het geduld dan wel op. Een selectie met veertig spelers voor één elftal, dat is gewoon veel te veel en is vragen om problemen."

Het had niet veel gescheeld of Ziyech was teruggekeerd bij Ajax. "Ik wilde Ajax helpen, was graag teruggegaan, maar ze wilden me alleen huren en niet kopen", vertelt Ziyech. "Tja, dan houdt het op. Als ik naar een club ga, dan wil daar vol overgave voor gaan en dat gevoel moet ik van twee kanten voelen."

Met een huurperiode miste Ziyech dat gevoel. "Bovendien vond ik het ook wel een gebrek aan respect naar mij toe voor wat we samen allemaal hebben meegemaakt bij Ajax. Wel jammer, want ik had een terugkeer naar Amsterdam absoluut overwogen, zeker weten."

De huidige situatie bij Ajax doet Ziyech pijn. "Het is pijnlijk om te zien dat alles weg is wat we hadden opgebouwd en dat de club zelfs even laatste stond. Gelukkig wordt de draad nu weer een beetje opgepakt en gaat het wat beter. Dat moet ook, want dit was Ajax-onwaardig. Ik hoop dat de club er weer helemaal bovenop komt, dat gun ik alle fijne mensen binnen de club en de supporters."