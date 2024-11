Ziggo-kijkers reageren stomverbaasd op plotselinge onderbreking livewedstrijd AZ - Galatasaray

Ziggo Sport besloot aan het begin van de tweede helft van AZ tegen Galatasaray plotseling een reclameblok te starten. Verschillende Ziggo-kijkers uitten op X hun ongenoegen en verbazing over deze onverwachte onderbreking.

Ziggo besloot de wedstrijd van AZ na rust te verplaatsen van de hoofdzender naar het derde kanaal. Dit was zodat op het hoofdkanaal de voorbeschouwing van Real Sociedad - Ajax kon plaatsvinden.

Veel kijkers waren hiervan echter niet op de hoogte en zagen tot hun verbazing hoe Ziggo midden in de wedstrijd een reclameblok uitzond.

Op onder meer X regende het klachten. "Gaat alles lekker bij Ziggo? Zit je rustig AZ - Galatasaray te kijken, start er ineens een reclameblok," schrijft iemand. "Heeft iemand op een verkeerd knopje gedrukt bij Ziggo?" vraagt een ander.

Ziggo reageert zelf onder de vele reacties met het volgende bericht: "Op kanaal 14 Ziggo Sport start zomenteen een andere wedstrijd. Zoals we in de banner in beeld hebben aangegeven, gaat de wedstrijd van AZ verder op Ziggo TV kanaal 13 en Ziggo Sport 3."