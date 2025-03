Woede om 'hulp' KNVB richting Feyenoord: 'Het is gewoon competitievervalsing!'

Hans Nijland rept in zijn column in het Dagblad van het Noorden over competitievervalsing. Volgens de voormalig algemeen directeur van FC Groningen is het belachelijk dat het uitduel met Feyenoord, oorspronkelijk gepland voor 8 maart, door de KNVB is verplaatst naar 2 april. Hierdoor kreeg Feyenoord extra rust rondom het tweeluik met Inter in de achtste finale van de Champions League.

Nijland was in zijn rol als directeur van Groningen betrokken bij de zogeheten 'veranderagenda' van de KNVB. Met deze agenda als leidraad werd gekeken naar het zoveel mogelijk ontlasten van de Nederlandse clubs in Europa. Dit zou alleen maar gunstig zijn voor de positie van Nederland op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA.

''Echter, en dat is de olifant in de kamer, zou de verplaatsing van een wedstrijd in hetzelfde weekend plaats moeten vinden en dat gebeurt nu niet'', zo foetert Nijland zaterdag in zijn bijdrage voor de regionale krant uit het noorden.

Nijland vindt dat de KNVB verkeerd bezig is. ''Dat verzoek van Feyenoord had het competitiebestuur nooit goed mogen keuren. Er is namelijk sprake van competitievervalsing. Op 8 maart had Feyenoord een waslijst aan geblesseerden. Dat is wellicht op 2 april anders.''

Feyenoord kampt overigens nog steeds met de nodige blessures. Ayase Ueda heeft bij de Japanse nationale ploeg een verstuikte enkel opgelopen en ook Antoni Milambo, Anis Hadj Moussa, Jeyland Mitchell en Hugo Bueno zijn niet fit.

''Bovendien heeft FC Groningen na de wedstrijd in De Kuip twee dagen rust en komt PSV al op bezoek in Euroborg. Dat is niet ideaal'', zet de verontwaardigde bestuurder uit Groningen zijn mening over de voetbalbond kracht bij.

Al met al een vervelende situatie voor FC Groningen, zo oordeelt Nijland, die tot slot wijst op de huidige negende plaats en de strijd om een plaats in de play-offs om Europees voetbal. ''Voor de club spelen grote financiële belangen. Door deze wijzigingen kan het zijn dat FC Groningen play-offs misloopt of lager op de ranglijst eindigt, wat weer van belang is voor de verdeling van de tv-gelden. Dat is een catastrofe. Waarvan akte.''