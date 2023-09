Wim Kieft ziet absolute uitblinker bij Ajax: ‘Hij is echt de beste'

Vrijdag, 22 september 2023 om 00:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:13

Wim Kieft is onder de indruk van het spel dat Kenneth Taylor op de mat heeft gelegd. De middenvelder keerde voor het Europa League-duel met Olympique Marseille (3-3) terug in de basis van Ajax en imponeerde direct, zo concludeert de analist in de studio van Veronica.

“Spectaculair, slordig, bedroevend niveau, maar een leuke wedstrijd”, zo vat Kieft het duel in enkele steekwoorden samen. “Alleen het resultaat voor Ajax... misschien hebben ze nog wel een beetje geluk gehad ook. Ik denk dat ze uiteindelijk opgelucht zijn dat ze niet verloren hebben. Dat hadden ze natuurlijk nodig in deze fase. Reken maar dat ze van tevoren een beetje bang geweest zijn om die wedstrijd in te gaan.”

“Of het bij Taylor meer op zijn plaats viel? Ja, die vond ik de beste aan de kant van Ajax”, vervolgt Kieft. “Ook omdat hij enorm hard gewerkt heeft, maar ook elke keer goed achter de spits in de zestien kwam. Er ging veel dreiging van hem uit. Hij had er overigens nog wel eentje moeten maken”, doelt Kieft op een grote kans die hij kreeg in de slotminuut van de reguliere speeltijd.

Afgelopen weekend moest hij nog genoegen nemen met een plek op de bank ten faveure Sivert Mannsverk, omdat trainer Maurice Steijn met een dubbele controleur wilde spelen. Tegen Marseille stond Taylor wel weer in de basis naast Benjamin Tahirovic. “Hij heeft zich goed gerevancheerd", vervolgt Kieft, die van mening is dat Taylor een basisplek moet krijgen in het elftal van Maurice Steijn. “Dat probleem is dus voorlopig opgelost op het middenveld bij Ajax."