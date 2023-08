Wim Kieft: ‘Die man komt op mij over alsof hij nu al de weg kwijt is’

Maandag, 28 augustus 2023 om 21:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:58

Michael Silberbauer komt op Wim Kieft over alsof hij ‘nu al de weg kwijt is’. Dat zegt laatstgenoemde bij Veronica Offside. De 42-jarige trainer van FC Utrecht kent een zeer moeizame competitiestart met zijn ploeg, daar de Domstedelingen na drie wedstrijden nog altijd wachten op hun eerste punt en goal.

Utrecht verkocht maandag Anastasios Douvikas voor een recordbedrag aan Celta de Vigo, maar levert daar wel een ontzettend groot aantal doelpunten mee in. Wesley Sneijder, eveneens te gast in het praatprogramma, is kritisch op de spitsen die Utrecht deze zomer binnenhaalde als vervanger van de Griek. “Als we dan de aankopen gaan analyseren, dan ga je spitsen halen die eigenlijk pinchhitters zijn en ballen van de zijkant nodig hebben. Dan heb je als ploeg geen zijkant en dan wordt het voor zo’n spits heel lastig. Dat is kapitaalvernietiging”, aldus de oud-middenvelder.

“Wat ik meer opmerkelijk vind, is dat het sinds de komst van Frans van Seumeren nooit gelukt is om er een speelwijze in te krijgen zoals bij bijvoorbeeld FC Twente”, zegt Kieft. “Dan moet je op een gegeven moment beseffen dat er iets niet goed gaat”, reageert Sneijder daarop. “Dan moet je misschien iets gaan veranderen. Of dat qua voetbal moet of qua mensen die er werken? Alles. Ik vind het eeuwig zonde voor Van Seumeren. Ik ken hem goed, hij stopt zijn hele ziel en zaligheid erin. Elk weekend weer. Dat vind ik gewoon zonde.”

Kieft vindt dat het verwachtingspatroon bij Utrecht met deze selectie ‘veel te hoog’ is. De oud-spits van onder meer Ajax en PSV is daarnaast van mening dat Silberbauer geen zekere indruk maakt tot dusver dit seizoen. “Die man komt op mij over alsof hij nu al de weg kwijt is na drie wedstrijden. Dat zie je aan de vertwijfeling, hoe hij erbij zit op de bank en na afloop een interview geeft. Er ontstaat daar (bij FC Utrecht, red.) ook een druk omdat het verwachtingspatroon zó hoog is.”