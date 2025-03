Willem van Hanegem kijkt op verzoek van het Algemeen Dagblad terug op het afgelopen voetbalweekeinde. De trainer in ruste zag iets opmerkelijks gebeuren tijdens PEC Zwolle - Ajax en schenkt daar extra aandacht aan in zijn bijdrage.

''Ook mij viel het op dat Bas Nijhuis met tegenzin Ajax een penalty gaf in Zwolle. Nee, dat heeft niets met Ajax te maken, maar met dat gehannes met die handsregel. Anselmo MacNulty had natuurlijk helemaal niet de intentie om die bal met zijn handen te stoppen'', zo oordeelt De Kromme na het zien van de beelden uit Zwolle.

Van Hanegem vindt dat de bal tegenwoordig veel te snel op de stip komt te liggen. ''De mensen die zeggen dat je dan maar met je handen op je rug een schot moet blokken, hebben nooit gevoetbald. Als er iets onnatuurlijk is, is het een hard schot met de handen op de rug tegemoet treden.''

Volgens Van Hanegem is er duidelijk sprake van willekeur wat betreft het geven van strafschoppen. ''Het probleem is dat het dit keer wel een penalty is en volgende week of vorige week niet. Davy Klaassen blokte eerder dit seizoen toch op een nog duidelijkere manier een schot met zijn handen, maar Go Ahead Eagles kon fluiten naar de strafschop.''

''Dát is frustrerend. Daarom was het mooi geweest als Nijhuis naar dat scherm was gegaan en tegen die VAR Alex Bos in Zeist had gezegd: 'Leuk dat je meedenkt met de handsregel Alex, maar ik vind het niets'. Dat is beter dan met tegenzin naar de stip wijzen'', aldus de voormalig trainer van onder meer Feyenoord.

''Let wel, dit heeft dus niets met Ajax te maken'', benadrukt de kritische voetbalvolger uit Overveen nog maar eens. ''Daar kun je de overwinningen de laatste tijd uittekenen. 0-1 en dan tegenhouden. Maar de winst tegen PEC was wel gewoon verdiend.''

''Ze zoeken gewoon nooit naar een tweede doelpunt, dat is jammer. Maar aan de andere kant zijn ze wel al bijna landskampioen'', verwijst Van Hanegem tot slot naar de voorsprong van Ajax van acht punten op nummer twee PSV.