Willem II viert dubbel feest dankzij Jeremy Bokila en nederlaag Roda JC

Vrijdag, 1 december 2023 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

Willem II heeft zijn koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Tilburgers wonnen in eigen huis met 3-0 van FC Emmen dankzij treffers na rust van Jeredy Hilterman en Jeremy Bokila (tweemaal). Laatstgenoemde viel pas in minuut 77 in. Willem II staat nu zes punten voor op Roda JC Kerkrade, dat onderuitging bij FC Dordrecht.

Het was Emmen dat voor de eerste dreiging zorgde. Een voorzet van Rui Mendes kon net niet worden binnengegleden door Piotr Parzyszek. Nog voor de tiende minuut werd ook de thuisploeg voor het eerst dreigend. Emmen-goalie Jan Hoekstra liet de bal los, maar daar kon Raffael Behounek niet van profiteren. De Oostenrijker schoot naast.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd en dat was te zien aan de kansen die aan beide kanten gecreëerd werden. Zo kopte Parzyszek net niet hard genoeg, waardoor Joshua Smits eenvoudig kon oppikken. Aan de andere kant liet Ringo Meerveld de thuissupporters bijna juichen. Hij kapte zijn tegenstander uit en schoot, maar zonder het voor hem gewenste resultaat.

De echte kansen bleven voor rust verder uit. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Vijf minuten na rust wisten de Tricolores alsnog de voorsprong te pakken. Een afgemeten voorzet van Nick Doodeman werd op waarde geschat door Hilterman, die met het hoofd voor gejuich op Tilburgse tribunes zorgde: 1-0.

FC Emmen moest in de aanval en probeerde iets te forceren door onder meer Lucas Bernadou te brengen. Ook met de Fransman in het veld liep het echter niet heel soepeltjes. De Drenten wisten enkele gevaarlijke voorzetten te produceren, maar daar bleef het bij.

De 2-0 viel tien minuten voor tijd. Bokila kreeg de bal min of meer toevallig voor zijn voeten en die kans moet je de supersub van Willem II niet geven. Bokila schoot beheerst raak: 2-0. Het duel was beslist en dus kon Willem II rustig op jacht gaan naar de volgende treffer.

Die viel vijf minuten voor tijd en weer was Bokila de grote man. De spits kopte een uitstekende voorzet net zo fraai binnen via de binnenkant van paal en tekende zo voor eindstand: 3-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 17 12 2 3 19 38 2 Roda JC Kerkrade 17 9 5 3 16 32 3 FC Emmen 17 9 5 3 6 32 4 ADO Den Haag 17 8 6 3 12 30 5 De Graafschap 16 9 2 5 0 29 6 SC Cambuur 17 8 4 5 9 28 7 FC Dordrecht 16 6 8 2 11 26 8 NAC Breda 16 7 4 5 3 25 9 FC Groningen 17 7 4 6 9 25 10 Helmond Sport 17 7 3 7 2 24 11 Jong AZ 17 7 3 7 -4 24 12 FC Eindhoven 17 5 8 4 1 23 13 VVV-Venlo 17 6 5 6 -2 23 14 MVV Maastricht 17 5 4 8 -3 19 15 Jong PSV 16 5 2 9 -10 17 16 Jong FC Utrecht 16 4 5 7 -14 17 17 Jong Ajax 17 4 5 8 -8 17 18 Telstar 16 4 1 11 -13 13 19 FC Den Bosch 17 3 2 12 -16 11 20 TOP Oss 17 2 2 13 -18 8