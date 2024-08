Website UEFA onthult het rugnummer van Daniele Rugani bij Ajax

Ajax heeft nog niet officieel bekendgemaakt met welk rugnummer Rugani gaat spelen, maar inmiddels is duidelijk dat hij zal gaan spelen met 26 achterop. Op de website van de UEFA is de ingeschreven selectie voor het play-offduel met Jagiellonia Białystok woensdagavond gepubliceerd.

De tijdelijke transfer van Rugani naar Ajax werd woensdag pas officieel beklonken, dus het was even de vraag of de dertigjarige verdediger op tijd ingeschreven kon worden voor het tweeluik om een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Voor trainer Francesco Farioli was het een absolute topprioriteit om Rugani tijdig aan te melden voor de dubbele ontmoeting. Uiteindelijk werd de registratie voor het verstrijken van de deadline voltooid.

Nu staat de Italiaanse stopper ingeschreven onder rugnummer 26, al wil dat niet zeggen dat hij de rest van het seizoen definitief met dat getal op de rug zal spelen. Bij Juventus speelde Rugani afgelopen seizoen met 24.

Er waren weinig opties beschikbaar voor de rechtspoot, want alle nummers die meestal toegekend worden aan verdedigers zijn al bezet. Zo speelt Devyne Rensch met 2, Anton Gaaei met 3, Jorrel Hato met 4 en heeft Owen Wijndal nummer 5.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Met rugnummer 26 treedt Rugani onder meer in de voetsporen van Jurgen Ekkelenkamp, Nick Viergever, Hedwiges Maduro en Nigel de Jong, die ook allen met dat getal op het Ajax-shirt hebben gespeeld.

Farioli maakte op de persconferentie daags voor de ontmoeting met de Poolse formatie overigens al duidelijk dat Rugani door gebrek aan wedstrijdfitheid zeker niet zal starten, maar dat de kans wel bestaat dat hij in de slotfase nog binnen de lijnen komt.