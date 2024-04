VZ Team van de Week: Jasper Cillessen neemt revanche met gestopte penalty

Speelronde 27 van de Eredivisie zit erop. Koploper PSV is niet meer ongeslagen na de nederlaag bij NEC (3-1), terwijl Feyenoord een 0-2 achterstand tegen FC Utrecht wist om te buigen in een zege (4-2). Ondertussen weet Ajax weer wat winnen is, daar de Amsterdammers met 1-3 te sterk waren voor PEC Zwolle. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko zou eigenlijk elke speelronde in het Elftal van de Week van Voetbalzone kunnen staan. De Slowaak liet zondag zien dat hij ook uitstekend uit de voeten kan op de linksbackpositie. Uitblinker Hancko liet De Kuip zondag ontploffen met een heerlijk doelpunt, waardoor Feyenoord een knappe comeback wist te voltooien.

Jasper Cillessen vertolkte zaterdagavond een hoofdrol tijdens de wedstrijd tussen NEC en PSV. De ervaren sluitpost, die niet bekendstaat als een penaltykiller, wist een strafschop van Luuk de Jong te keren. Door zijn goede reflex slaagden de Nijmegenaren erin de drie punten over de streep te trekken, waardoor Europees voetbal een goede mogelijkheid is voor NEC.

De regelmatig verguisde Ajacied Benjamin Tahirovic liet tegen PEC zien toch wel redelijk wat in zijn mars te hebben. De controleur, die uitblonk in zijn passing, leverde de assist af bij de openingstreffer van Kristian Hlynsson. Mede daardoor wist Ajax weer eens te winnen in de Eredivisie.

Jasper Cillessen (NEC); Yukinari Sugawara (AZ), Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles), Dávid Hancko (Feyenoord), Gijs Smal (FC Twente); Benjamin Tahirovic (Ajax), Dani de Wit (AZ), Mees Hoedemakers (NEC); Chuba Akpom (Ajax), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Igor Paixão (Feyenoord).